Palio della Vittoria, Gubbio trionfa per la prima volta con Manuel Moriconi - Tuttoggi.info

Nella storica corsa in salita di Anghiari (Ar) il 32enne di Gubbio ha tagliato il traguardo in 5'28''

Gubbio trionfa, per la prima volta nella storia, nel Palio della Vittoria di Anghiari, storica corsa di 1440 metri in salita a perdifiato fino a Piazza Baldaccio.

La manifestazione – che si disputa ogni 29 giugno per festeggiare la vittoria delle truppe fiorentine su quelle milanesi nel 1440 – è stata vinta dal 32enne Manuel Moriconi, che ha tagliato il traguardo in 5’28” dopo una gara praticamente in solitaria. Secondo e terzo posto a due atleti di Pieve Santo Stefano.

La squadra eubugina era composta, oltre che da Manuel, anche da Davide Minelli, Cristiano Fecchi, Roberto Marinetti e Giovanni Di Fiore, che hanno “battagliato” con gli oltre 70 partecipanti di 18 Comuni diversi.