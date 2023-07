Palio del fantasma, inizia la 33esima edizione: il programma

A Castel Ritaldi dal 28 luglio al 6 agosto torna il Palio del Fantasma, in programma anche numerosi concerti

Prenderà il via venerdì 28 luglio il “33° Palio del Fantasma” di Castel Ritaldi. Sarà un’edizione ricca di eventi e di genere diverso in cui la modernità della musica si alternerà all’atmosfera medievale dei giochi popolari, del minipalio e del Palio. Numerose le iniziative in programma fino al 6 agosto nel centro del paese, promosse dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Castel Ritaldi e della Regione Umbria.

Il primo appuntamento in cartellone è venerdì 27 luglio il dj set “Lab 420”, mentre il 28 luglio spazio alla disco ’80 vs ’90.

Domenica 30 luglio il vino e i prodotti delle aziende locali saranno i protagonisti di “Un Castello diVino”: dalle 18 in poi, sarà possibile degustare trebbiano, grechetto, rosso, formaggi, salumi… Dalle 21,30 ci sarà il concerto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

La rievocazione vera e propria entrerà nel vivo lunedì 31 luglio, con l’arrivo di Lucrezia Borgia e i giochi medievali. Martedì 1 agosto la serata spettacolo a cura del gruppo “Contr_arie” ed a seguire il concerto di “Amico Fragile”, cover band di Fabrizio De Andrè.

Il 2 agosto il miniPalio, mentre il giorno successivo si esibirà la cover band di Rino Gaetano “I sei ottavi”. Il 4 agosto, poi, sarà la volta della tribute band di Vasco Rossi, “Stupendo”. Il 5 agosto l’atteso Palio del fantasma, mentre la serie di iniziative sarà chiusa la sera successiva dalla cena sotto le stelle.

Tutte le sere sarà aperta “La Taverna di Lucrezia”.