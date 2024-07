Pale eoliche al Parco di Colfiorito, Zuccarini dice no

Il sindaco Stefano Zuccarini prende posizione contro l’impianto eolico di Monte Burano, il cui progetto è all’attenzione del Mase per la procedura di via. Lo fa con un video sui social nel quale non lascia spazio ad interpretazioni in relazione alla sua contrarietà a quel tipo di impianto, che andrà ad impattare in un’area particolare come il Parco di Colfiorito. Un progetto che prevederebbe dieci pale per una potenza complessiva di 72 Megawatt.

“Installazione incompatibile con i nostri luoghi”

“L’amministrazione comunale – dice Zuccarini – ritiene assolutamente incompatibile questa installazione con la bellezza dei suoi luoghi. Non siamo aprioristicamente contro l’energia green, che anzi sosteniamo, ma crediamo che debba essere integrata e debba sposarsi con le bellezze del nostro territorio e della nostra montagna: 10 pale eoliche alte anche 200 metri al Parco di Colfiorito sono uno scempio. Invito le associazioni del territorio, le comunanze e le comunità montane a farsi parte attiva nella richiesta di chiarimenti e in questa battaglia. Come amministrazione attiveremo tutte le procedure in nostro potere: le osservazioni e l’inchiesta pubblica al Mase affinché venga chiarita e dichiarata l’incompatibilità dell’installazione con la nostra montagna. Attiveremo tutti i canali politici e tecnici che potremo attivare affinché si giunga alla fine dello scempio della nostra montagna“.

Da registrare anche la presa di posizione social del vicesindaco di Trevi, Saverio Andreani: “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per dire no all’installazione di pale eoliche sulla dorsale appenninica umbro-marchigiana”, scrive.