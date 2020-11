Palazzo dei Priori si toglie “le rughe”, 3 mesi di lavori

Ci vorranno circa 3 mesi per completare i lavori di consolidamento e restauro delle trifore del secondo ordine di Palazzo dei Priori per mettere in sicurezza le finestre che si aprono su Corso Vannucci e piazza IV Novembre. I lavori sono condotti con il finanziamento e la direzione lavori della Galleria Nazionale dell’Umbria e con l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio dell’Umbria.

Dato che l’intervento sarà realizzato con una piattaforma elevatrice, il cantiere è stato esteso a ulteriori lavori di manutenzione del palazzo, quali la revisione e riparazione dei canali di scarico delle acque piovane, la pulizia delle finestre della Torre Diadana su via della gabbia e il rifacimento parziale degli intonaci e delle tinteggiature della parte interna della loggia su piazza IV Novembre, dove sarà situato il nuovo accesso alla Galleria.

Le misure anti Covid

La scalinata che conduce alla Sala dei Notari e alla Sala della Vaccara, così come quelle della Cattedrale, sono interdette alle persone, a seguito dell’ordinanza anti Covid del sindaco Romizi, così da evitare assembramenti.