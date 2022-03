PalaTerni e negozi, prime assunzioni. Decathlon cerca 8 figure: i requisiti

Negozi del nuovo PalaTerni, in arrivo Decathlon, Unieuro e Roadhouse. La catena sportiva cerca personale: ecco come candidarsi

Procede a passo spedito il cantiere del nuovo PalaTerni accanto allo stadio “Libero Liberati”. Un nuovo polo sportivo e commerciale che dovrebbe essere completato entro l’autunno.

Accanto alla struttura sportiva (da 5500 posti a sedere per eventi e spettacoli, 7747 metri quadri di spazi polivalenti e 2.100 mq di superficie di campi da gioco) sono previsti un supermercato, ristoranti (Roadhouse e McDonald’s), ma anche importanti catene di negozi, come Decathlon e Unieuro. Parte dei quali dovrebbe essere pronta per l’estate.

Proprio la nota catena sportiva, finora assente in provincia di Terni, si muove alla ricerca di personale in vista dell’apertura.

Le assunzioni da parte di Decathlon riguardano 8 diversi profili professionali.

Si cercano in particolare dei sales assistent (assistenti alla vendita) generici, relativi al trail running, all’escursionismo, al tennis, all’equitazione e pesca, agli sport invernali ed al fitness. Ricercati, inoltre, dei department manager.

“Siamo e cerchiamo – viene spiegato – appassionati di sport, di relazione cliente e di commercio, che condividono il senso, la mission ed i nostri valori aziendali. In Decathlon potrai formarti e accrescere la capacità di lavorare in team e di raggiungere obiettivi relazionandoti con clienti e colleghi in modo inclusivo, semplice e digital oriented: un’esperienza commerciale a 360°”.

E’ possibile candidarsi per i vari ruoli direttamente attraverso il sito internet della catena commerciale.

Nessuna selezione, invece, risulta aperta ancora per Unieuro e Roadhouse, marchi finora non presenti a Terni e che appunto apriranno i battenti nell’area del nuovo PalaTerni.