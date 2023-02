"Paesi che vai...", su Rai1 le meravigliose immagini dell'Umbria del Perugino

Le telecamere Rai a Perugia, Città della Pieve e nel comprensorio del Trasimeno sulle tracce del Divin Pittore

Domenica mattina con l’Umbria del Perugino in tv, grazie alle meravigliose immagini andate in onda su Rai1 per la trasmissione “Paesi che vai…” di Livio Leonardi. Città della Pieve, dove nacque Pietro Vannucci, e la Perugia dove il “Divin Pittore” visse e trasse ispirazione per molte suo opere, acquisendo il nome del Perugino.

E naturalmente le telecamere Rai, anche grazie a suggestive riprese dal drone, hanno catturato la bellezza di Perugia, del Trasimeno e della Valdichiana, la sua storia, i suoi personaggi.