Paese delle fiabe, a Castel Ritaldi un'edizione da ricordare - Tuttoggi.info

Si è conclusa con grande successo la 25ª edizione del Paese delle Fiabe, un traguardo importante per una manifestazione che si è ormai attestata quale punto di riferimento sia come concorso letterario che come evento dedicato alla cultura delle fiabe.

Migliaia di persone – bambini, ragazzi e famiglie – hanno partecipato con entusiasmo, trascorrendo insieme giornate all’insegna dell’immaginazione, della creatività, della musica, della lettura e dello sport. Il mattino di domenica è iniziato come una fiaba grazie al volo della Mongolfiera. Oltre 100 persone hanno potuto vivere un’esperienza unica cullati dalla brezza e baciati dal sole per ammirare dall’alto la bellezza della natura e del territorio.

Il centro storico di Castel Ritaldi è stato, invece, il cuore pulsante dell’evento iniziando dal concerto di Giuseppe Povia che ha coinvolto i presenti con la sua musica portando con sé riflessioni e vibrazioni che hanno risuonato con grande intensità nella platea. Appassionante lo show-cooking con Monica Pannacci che ha creato una torta succulenta e deliziosa insieme ai bambini presenti e ancora oltre 15 laboratori creativi in cui i ragazzi sono stati i protagonisti di racconti interattivi, hanno imparato l’arte dei mestieri artigiani e a programmare robot! E poi concerti, musical e degustazioni gastronomiche offerte dal Gal Valle Umbra e Sibillini. Tra le tante attività proposte, grande attenzione c’è stata per la Carrozza di Cenerentola che ha accompagnato grandi e piccini lungo le vie del paese e per il Viale degli sport, che ha animato Viale Martiri della Resistenza con un’ampia offerta di discipline sportive da provare dalla scherma al basket, dal tiro con l’arco al calcio, passando per gli scacchi, il parkour e la pedana rampicante dei vigili del Fuoco.

Il Paese delle Fiabe si conferma così un evento unico, capace di far incontrare i bambini e unire nel gioco e nella fantasia intere famiglie in un contesto magico e accogliente.

“Siamo estremamente orgogliosi del successo ottenuto dalla 25ª edizione del Paese delle Fiabe. Il nostro borgo, ancora una volta, si è trasformato in un luogo da sogno dove l’immaginazione e la creatività hanno regnato sovrane. È stato meraviglioso vedere bambini, giovani e famiglie intere divertirsi insieme, riscoprendo il piacere della condivisione e della scoperta. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, Ars Spoletium per la sua organizzazione impeccabile, le associazioni del territorio, i nostri concittadini che ci hanno aiutato con passione e le migliaia persone che hanno partecipato alla manifestazione. Castel Ritaldi continuerà a essere un punto di riferimento per la cultura e la fantasia”, hanno affermato Elisa Sabbatini, Sindaco del Comune di Castel Ritaldi e Veronica Benedetti, Assessore alla Cultura.

Durante la Cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Mario Tabarrini” sono stati presentati in anteprima gli elaborati vincitori e quelli che hanno ottenuto una menzione al merito e che saranno pubblicati in un volume dedicato. Tanti i lavori arrivati anche quest’anno da Nord a Sud del nostro Paese. Un Premio che ha coinvolto autori di tutte le età dai 3 fino agli oltre 79 anni confermandosi come uno dei concorsi di scrittura di fiabe più prestigiosi a livello nazionale.

“La qualità dei lavori ricevuti per questa edizione del concorso ci ha davvero colpiti. Abbiamo avuto il privilegio di leggere storie originali, appassionanti e piene di immaginazione, che testimoniano il talento e la creatività degli autori, grandi e piccoli. È un onore vedere come il concorso continui a crescere di anno in anno, attirando sempre più partecipanti di altissimo livello” ha dichiarato Silvia Menichini, Presidente dell’Associazione Paese delle Fiabe, “Un ringraziamento speciale va alla Commissione giudicatrice ente della nostra associazione che lavora sempre con grande dedizione e all’Amministrazione del Comune di Castel Ritaldi, tale proficua collaborazione consente al Premio di proseguire con il suo scopo primario di diffondere la scrittura, quale autentico mezzo d’espressione, di crescita e di condivisione”.

La macchina organizzativa è già in fermento per la realizzazione della 26° edizione del Paese delle Fiabe.