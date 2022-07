Padre Enzo Fortunato e Realacci a #Giffoni2022: "Notate la bellezza delle persone, anche degli invisibili" - Tuttoggi

I giffoner di Impact! segnalano il problema di comunicazione che la Chiesa ha con i giovani. “Credo – afferma padre Enzo Fortunato – che ci sia stato un cortocircuito con i giovani. Ma proprio verso di loro Papa Francesco dimostra grande attenzione: dice a noi preti di uscire dalle chiese, di non chiuderci dentro di esse. Bisogna dire alle persone che il Signore vuole loro bene, le ama, che non siamo fatti a stoccaggio ma che ognuno è unico”.



“Non dobbiamo essere ‘bacchettoni’ – aggiunge padre Fortunato – abbiamo bisogno di persone che non fanno prediche ma che siano testimoni”. Definito spesso “francescano e influencer col saio”, padre Fortunato rivela il suo segreto: “Quando devo prepararmi per una celebrazione o nella mia diretta serale in cui commento i Vangeli faccio esempi concreti, veri, di vita”.



E vita è anche divorzio e omossessualità: “Seguiamo il magistero di Papa Francesco, che è inclusivo, aperto. Tutte le persone hanno una bellezza straordinaria. Credo che dobbiamo puntare a questo, alla bellezza straordinaria che ci portiamo e si portano dentro”. Un concetto richiamato anche in un dialogo tra Paolo VI e uno scrittore, al quale il pontefice si rivolse per chiedere consiglio per formare bravi preti, ricorda le parole dello scrittore: “Vi siete fissati sulla preparazione intellettuale, sul galateo, sulle formule. Forse vi dovreste fissare sulle persone buone. Credo – afferma padre Enzo Fortunato – che la bontà possa salvare il mondo, e la Chiesa”.



A fargli eco è Ermete Realacci, presidente di Symbola e promotore, insieme a padre Enzo Fortunato, del Manifesto di Assisi: “In un mondo un po’ spaesato, la Chiesa rimane una straordinaria agenzia di senso”. Evidenzia “l’importanza dei valori, anche diversi tra loro: anche per questo abbiamo scelto di dare vita a un Manifesto, quello di Assisi, che parli a tutti”. Non manca un passaggio sui temi ambientali e della transizione ecologica. Realacci è chiaro: “Oggi chi non fa una scelta che tutela l’ambiente perde”. Non solo: “Se non si fa quella scelta si perdono posti di lavoro”. Insomma, “il cambiamento conviene anche dal punto di vista economico e chi dice di no vuole nascondere interessi anche di altra natura”.



Infine, Realacci rivolge un appello al fondatore e direttore del Giffoni, Claudio Gubitosi, in sala Blu a seguire l’incontro: “Presidiare di più il tema della speranza e della positività”. Come? Proponendo ai giffoner un film del 2012, diretto da Pablo Larraín, “No – I giorni dell’arcobaleno”. La storia della sconfitta del dittatore Augusto Pinochet, nel 1988, al referendum sulla sua presidenza. Una sconfitta maturata grazie alla campagna pubblicitaria promossa dalle opposizioni che puntava tutto sull’allegria possibile in Cile. “Propongo che Giffoni proietti questo film per far capire come il cinema può aiutare a far vincere la speranza”.