Padel over 40, Perugia campione d’Italia

Lo scudetto è arrivato dopo la spettacolare e combattuta finale che si è disputata all'Arena Padel del capoluogo umbro

I veterani del padel di Perugia vincono il Campionato nazionale italiano over 40. Dopo la fase ad eliminazione diretta, il Club Padel Arena Perugia ha ospitato le migliori squadre Over 40 d’Italia, per la finale nazionale.

La squadra Padel Arena Perugia “A” ha avuto accesso agli ottavi vincendo in casa contro il CT Albinea 2-0, i quarti fuori casa 2-1 contro il Thunder sport center di Perugia, la semifinale contro la Pro Vercelli 2 a 0 e la finale in casa con il TC Parioli, con il risultato di 2-1 al termine di una gara spettacolare.