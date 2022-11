Overdose da eroina, arrestato lo spacciatore che ha venduto la dose - Tuttoggi

Overdose da eroina

La misura cautelare del divieto dimora, in particolare, era stata disposta dal G.I.P. di Terni su richiesta della locale Procura della Repubblica che aveva coordinato le indagini della Squadra Mobile ternana successive all’overdose – non letale – da eroina di cui era rimasto vittima, il 29 luglio scorso, un romano del 1964.

Spaccio di cocaina

Il 47enne, alcuni giorni dopo quest’ultimo episodio, era stato anche denunciato in stato di libertà all’A.G. dalla Squadra Volante per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti essendo stato trovato in possesso di alcuni involucri di cocaina dopo aver tentato inutilmente la fuga, alla vista degli agenti, calandosi dal balcone di un appartamento dell’immediata periferia cittadina.