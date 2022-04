Ottorino, 100 anni e sposato da 75: pergamena in dono dal Comune

Festa a Trevi per il 100esimo compleanno di Ottorino, che fra pochi giorni celebrerà anche le nozze di platino

Ha appena compiuto 100 anni e fra pochi giorni ne festeggerà anche 75 di matrimonio con la sua Angela. Grande festa a Trevi per Ottorino Baiocco.

Il neo centenario, che vive a Borgo Trevi, è stato festeggiato in famiglia alla presenza anche del sindaco Bernardino Sperandio e del consigliere comunale Massimo Bartoccetti.

Classe 1922, Ottorino Baiocco ha ben 8 fratelli, 2 figlie (Maria e Valentina, sposate con Ivo e Giancarlo), 5 nipoti (Sonia, Simona, Riccardo, Giulia e Marco) e 4 pronipoti (Vittoria, Lorenzo, Andrea e Nicola). Per lui, come detto, a breve la festa sarà doppia: dopo il traguardo dei 100 anni di vita, infatti, il 25 aprile celebrerà le nozze di platino, vale a dire ben 75 anni dal suo matrimonio con Angela.

Ottorino ha lasciato l’Umbria per la Lombardia poco dopo il matrimonio per lavorare a Milano in una fabbrica di ceramiche. Poi però la nostalgia del paese d’origine lo ha riportato nella terra che gli diede i natali per lavorare i fertili campi delle canapine e gli ulivi fino a qualche anno fa. Ora si dedica alla lettura del giornale, rigorosamente senza indossare occhiali da vista, ama conversare e se trova qualcuno che lo ascolta è capace di parlare per ore e ore! Il sindaco Bernardino Sperandio, giunto a fargli visita per questo importante compleanno, ha consegnato ad Ottorino la pergamena con gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità trevana.