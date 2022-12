Negli ospedali dell’Umbria arrivano i Giochi della gentilezza

Dalla collaborazione con l’Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Umbria, con il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, del Coni e dell’Ordine regionale dei Giornalisti, è nata la possibilità di allenarsi alla gentilezza giocando. In ogni ospedale dell’Umbria, infatti, i bambini potranno giocare, inquadrando il qr code da cui sarà possibile scaricare tutti i giochi della gentilezza presenti sul sito www.costruiamogentilezza.org o aprendo la scatola della gentilezza, dove troveranno fogli e matite per compilare l’alfabeto e rime gentili.

Aiutare i bambini in ospedale

“L’obiettivo – spiega Chiara Castellani, ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza – è quello di alleggerire l’attesa dei bambini e dei ragazzi che si trovano in queste strutture per un controllo medico o per far visita ad una persona cara. I bambini potranno aspettare il proprio turno dedicandosi al gioco, allenando mente e cuore nell’esercizio della gentilezza”.