Ospedale Terni, la dottoressa Alessia Biribanti entra in direzione sanitaria - Tuttoggi

Alessia Biribanti entra in direzione con la specializzazione in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica. Assegnati nuovi incarichi

Nuovi incarichi presso la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: ieri mattina 16 settembre ha preso servizio la dottoressa Alessia Biribanti, che entra in direzione con la specializzazione in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica. La dottoressa Biribanti lavorerà al fianco della dottoressa Maria Chiara Grisci, della dottoressa Moira Urbani e del dottor Massimo Rizzo.

Nuovi incarichi

Sempre nella mattinata di ieri il direttore generale Pasquale Chiarelli ha assegnato gli incarichi di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale alla dottoressa Moira Urbani, responsabile “Risk management e logistica sanitaria”, e al dottor Massimo Rizzo, responsabile “Igiene e processi ospedalieri”.

Il benvenuto del direttore Chiarelli

“Diamo il benvenuto alla dottoressa Biribanti – spiega il direttore Chiarelli – certi che il suo apporto, insieme alla dottoressa Grisci, contribuirà a migliorare la qualità dei nostri servizi. I nostri complimenti inoltre alla dottoressa Urbani e al dottor Rizzo per i nuovi incarichi che sono il raggiungimento di una tappa della loro vita professionale ed il punto di partenza per continuare a contribuire all’organizzazione del nostro ospedale per il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza delle cure”.