Ospedale, sindacato sanitari Fsi Usae contro la manifestazione: "Strumentalizzata" - Tuttoggi.info

"Serve una presa di posizione tangibile che deve però verificarsi nelle dovute sedi di discussione per l'importante progetto del terzo polo"

Una manifestazione “strumentalizzata e senza alcun programma e progetto propositivo, ma volta solo ad una mera contestazione politica”: così il sindacato independente dei sanitari Fsi Usae – attualmente il più rappresentativo all’interno del San Matteo degli Infermi – bolla il corteo in programma per domani a sostegno dell’ospedale di Spoleto.

Una nota che arriva dopo che anche i sindacati confederali hanno reso note le loro posizioni contrastanti in merito alla protesta: Cgil ha infatti aderito con ogni sua compagine, la Uil parteciperà soltanto con i pensionati, mentre la Cisl ha illustrato i motivi della sua contrarietà. Tra i promotori del corteo, inoltre, c’è anche l’Usb.

Quanto alla Federazione sindacati indipendenti, “nonostante le continue sollecitazioni pervenute da parte di alcune forze politiche e associazioni al segretario territoriale di Spoleto Francesco Moretti, la segreteria regionale e le segreterie territoriali coordinate dal segretario nazionale Paride Santi comunicano di non partecipare alla manifestazione in quanto strumentalizzata e senza alcun programma e progetto propositivo, ma volta solo ad una mera contestazione politica. La FSI USAE – si legge in una nota – ritiene che sia doverosa una presa di posizione tangibile che deve però necessariamente verificarsi nelle dovute sedi di discussione per l’importante progetto del terzo polo oggetto del DM 70/2015. Il nostro obiettivo è vigilare e sollecitare il processo di realizzazione, creando anche i presupposti per un confronto costruttivo e

soprattutto condivisibile anche con le parti sociali.

La nostra rappresentatività a Spoleto – spiega il sindacato indipendente – è frutto di un duro lavoro continuo, trasparente e soprattutto autonomo senza alcun coinvolgimento politico. Pertanto la FSI USAE, come sindacato autonomo, non parteciperà a manifestazioni che hanno come unico obiettivo quello propagandistico politico”.