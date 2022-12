Ospedale Perugia, smantellata Unità di degenza infermieristica: plauso del Cimo - Tuttoggi

Chiusa l'Unità di degenza infermieristica dopo la sentenza del Consiglio di Stato. E sindacati infermieri avviano confronto con la Regione su Sistema sanitario regionale

Smantellata l’Unità di degenza infermieristica all’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia. I posti letto Udi, infatti, dal primo dicembre sono stati convertiti in posti letto di Medicina. Stop dunque al reparto gestito soltanto da infermieri che da anni veniva contestato dal sindacato di categoria Cimo e dalla federazione Cimo Fesmed. I posti letto in questione sono tornati in capo, dunque, al personale medico e non più solo a quello infermieristico.

Il mini reparto (12 posti letto) era nato nel 2015 ed aveva poco dopo raccolto le proteste del sindacato degli infermieri e non solo. Ne era nato un ricorso al Tar, che aveva dato – un anno dopo – ragione ai ricorrenti, vale a dire il Cimo e l’Aaroi (associazione anestesisti e rianimatori). Una sentenza che era stata appellata dalla Regione Umbria e che ha visto soltanto a giugno 2022 il pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha confermato il pronunciamento del Tar, riconoscendo l’illegittimità dell’Unità di degenza infermieristica. “Il piano sanitario regionale, d’altro canto, – si legge nella sentenza – non prevede l’UDI, e dunque la sua istituzione con delibera del D.G. dell’Azienda Ospedaliera risulta illegittima“. E ancora i giudici amministrativi di secondo grado evidenziano alcuni profili di criticità dell’Unità di degenza infermieristica, “riguardanti la illogica e ingiustificata “confusione” di ruoli tra personale medico ed infermieristico conseguente alla tendenziale separazione tra attività clinica ed attività assistenziale che viene realizzata con l’Udi”. Non solo: “tale modello non appare coerente con il quadro normativo di riferimento, preordinato alla tutela del diritto alla salute dell’individuo/paziente, che richiede l’intervento coordinato del medico e dell’infermiere. Il personale medico non può operare “a distanza”, in quanto altrimenti ciò dovrebbe determinare una traslazione delle responsabilità, non consentita dall’ordinamento”.