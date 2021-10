Ospedale Pantalla, al lavoro la Commissione consiliare su riattivazione servizi - Tuttoggi

La Commissione temporanea, ha lo scopo di monitorare la riattivazione dei servizi. È composta dal sindaco, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza

Si è svolta martedì 12 ottobre 2021, presso il Municipio, la prima riunione della Commissione consiliare temporanea sull’Ospedale della Media Valle del Tevere.

La Commissione è formata dal sindaco Francesca Mele e da due consiglieri, uno per la maggioranza, Giada Gelosia, e uno per la minoranza, Sabatino Ranieri, i cui nomi sono stati votati all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale svoltosi il 30 settembre 2021, dopo che la decisine di formare una Commissione sull’Ospedale era stata assunta, sempre all’unanimità, nel Consiglio comunale svoltosi nel mese di agosto.

Questa Commissione è uno strumento snello il cui compito è di monitorare in tempo reale le riattivazioni dei servizi presso l’Ospedale a Pantalla e comunicare in maniera cadenzata i progressi in corso a tutto il Consiglio comunale e ai cittadini.

Nel corso della riunione sono stati affrontati alcuni puntuali aspetti che attengono all’attuale fase di ripresa di attività nei reparti del nosocomio, con particolare attenzione alle questioni legate alla presenza di un numero adeguato di personale medico e infermieristico per garantire la riattivazione e la continuità delle prestazioni sanitarie.

Proprio per dare concreta attuazione all’azione di monitoraggio, è stato dato mandato al sindaco di programmare, nel breve tempo, un sopralluogo dei membri della Commissione presso l’Ospedale, insieme ai responsabili del personale medico e sanitario, in modo da avere ragguagli precisi anche sulla possibilità di rispettare, nei prossimi mesi, il cronoprogramma di ripresa dei servizi oltre che sulle attuali eventuali criticità riscontrate.