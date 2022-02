Ospedale, “ogni giorno 20-30 barelle in corsia”

Le accuse del segretario Uil Fpl, Andrea Russo: personale costretto a turni massacranti, eppure si attivano nuovi servizi

Mentre l’ospedale di Perugia torna lentamente alla normalità, con la riconversione di 16 posti letto prima destinati ai pazienti Covid nell’area medica, la Uil Fpl denuncia ancora l’uso di barelle e letti aggiunti. “Mediamente – informa il segretario regionale Uil Fpl Umbria Andrea Russo – sono presenti dalle 20 alle 30 barelle, tutti i giorni. Questo fenomeno riguarda tutti i reparti, dall’area medica all’area chirurgica, ma coinvolge anche ostetricia, pediatria e cardiologia. Una situazione che sarebbe grave in condizioni normali, ma che è estremamente preoccupante in questa fase, per la sicurezza dei pazienti e del personale dell’azienda, considerato oltretutto che gli organici sono ridotti all’osso per garantire l’apertura dei servizi Covid”.

Le accuse di Russo (Uil Fpl)

“La pandemia e un inadeguato governo della sanità umbra – attacca Russo – stanno logorando la qualità e la quantità delle prestazioni erogate dal Santa Maria della misericordia di Perugia, nonostante l’impegno che tutti i giorni i lavoratori mettono in campo. L’azienda più importante dell’Umbria è attualmente senza un direttore generale, cosa che soprattutto in una fase d’emergenza non può esser considerata normale”.

Russolo (Uil Fpl)

“Sanitari costretti a turni massacranti”

La Uil denuncia la situazione in cui si trovano a lavorare gli operatori sanitari, provati fisicamente e psicologicamente da due anni di pandemia. Con turni di servizio massacranti, per garantire i quali non solo sono utilizzate tutte le forme di flessibilità contrattuali (reperibilità e straordinario) ma in alcuni casi, a fronte di positività o quarantene, sono anche imposti il salto dei riposi settimanali e il blocco delle ferie.

Manca anche il toner per le stampanti

“Recentemente da alcuni reparti e servizi – spiega Russo – è stato segnalato il mancato approvvigionamento di materiali che servono per garantire adeguate prestazioni agli utenti che si rivolgono alla struttura. Addirittura è venuto a mancare il toner per le stampanti, con conseguenti difficoltà di refertazione delle prestazioni. C’è anche stata la necessità, da parte del personale, di comprarsi i guanti perché quelli forniti non erano disponibili nelle misure necessarie”.

Pronto soccorso ostetrico

“Abbiamo già evidenziato – conclude Russo – la nostra contrarietà all’apertura di nuove attività durante questa fase così delicata per l’Azienda, la quale invece, nonostante la carenza di personale (senza assumerne di nuovo e senza tener conto delle positività al Covid riscontrate), ha attivato il pronto soccorso ostetrico, mettendo a rischio qualità e sicurezza delle prestazioni già esistenti”.

Il servizio di cucina

Da mesi, poi, il sindacato chiede di confrontarsi sul servizio di cucina, che dopo la ristrutturazione subita con il nuovo appalto è in difficolta in alcune fasi della produzione dei pasti.

L’Azienda – accusa la Uil Fpl – continua ad evitare il confronto ma, nel frattempo, si è registrata una riduzione della varietà del vitto proposto agli utenti: “Questo ci addolora profondamente – conclude Russo – perché vanifica gli sforzi fatti dai dipendenti che tutti i giorni lavorano in questo servizio”.