Tornano "bianchi" 16 postazioni a Perugia e 8 a Terni in area medica | La Regione: progressivamente riconversioni anche negli altri ospedali

Ospedali, a Perugia e Terni si riconvertono posti letto Covid, in ragione dell’attenuarsi dell’emergenza e dell’andamento pandemico.

Già da questa sera, lunedì, il commissario per la gestione dell’emergenza in Umbria, Massimo D’Angelo, ha disposto di riconvertire i posti letto di area medica in maniera progressiva e partendo dai due DEA di secondo livello per le necessità assistenziali delle discipline di alta specializzazione. I provvedimenti sono stati comunicati dall’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

Nel dettaglio si dispone a partire da questa sera (lunedì) di riconvertire i posti letto di area medica da Covid a “bianchi” negli ospedali di Perugia (16) e di Terni (8).

Parallelamente, si dispone di riconvertire 12 posti letto di RSA nella struttura “Le Grazie” di Terni da Covid a non covid per le necessità di dimissioni protette.

Progressivamente – annuncia la Regione – saranno riconvertiti i posti letto degli altri presidi sulla base dell’andamento della pandemia.

Attualmente i pazienti con Covid ricoverati negli ospedali umbri sono 183, di cui 8 in terapia intensiva. A Perugia i pazienti sono 68, a Terni 45. Altri 16 pazienti Covid sono a Pantalla31 a Foligno, 20 a Città di Castello e 5 a Branca.