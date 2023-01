Ospedale Norcia, incontro del sindaco Alemanno con i vertici di Usl Umbria2 - Tuttoggi

Le interlocuzioni con i vertici territoriali e regionali sono costanti e li ringraziamo per la loro disponibilità. In queste sedi ci facciamo portavoce delle esigenze dei cittadini che hanno diritto a servizi sanitari di prossimità immediati, adeguati, sicuri ed efficaci” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno.

“Il nuovo Piano dei Fabbisogni della rete ospedaliera umbra ha recepito tutte le richieste avanzate dalla comunità nursina. A breve inizierà il cantiere della ristrutturazione del nostro ospedale, che tornerà ad ospitare al suo interno tutti i servizi ambulatoriali che non sono mai stati interrotti grazie al personale sanitario presente.

Attendiamo e risollecitiamo – continua – la riorganizzazione regionale dei CUP, come annunciato dall’ Assessore Coletto e dal Direttore della sanità regionale D’Angelo nella riunione a Norcia lo scorso 6 dicembre con la cittadinanza, che prevede la prioritaria attenzione per i malati oncologici, gli ultra sessantacinquenni e i disabili” conclude il Sindaco.

Diversi gli argomenti discussi nel corso della riunione.

Entro poche settimane sarà definito il piano di utilizzo della donazione di un milione di euro del Kuwait al Comune di Norcia che, come più volte evidenziato, consentirà per l’ospedale di Norcia la dotazione di macchinari ‘top di gamma’, oltre a quelli base di cui la USL si farà carico.

E’ stato definito il rinnovo di contratto di comodato d’uso alla USL delle 2 cliniche mobili, donate al Comune di Norcia dalla Fondazione Science for Life, una delle quali utilizzata nel corso dell’emergenza Covid per effettuare i tamponi ‘drive-through’. I camper attrezzati saranno particolarmente utili per effettuare operazioni di prevenzione e screening nel territorio.

Per quanto riguarda l’elisoccorso l’area individuata è quella in prossimità del campo sportivo Cetronella, tenendo conto anche le indicazioni giunte da ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, sito adatto poiché collocato a poche centinaia di metri dal nosocomio nursino. La realizzazione dell’elisuperficie comporterà una conseguente azione di miglioramento della viabilità circostante, da e per l’ospedale.

All’incontro era presente anche l’ architetto della USL 2 Maria Luisa Morina con la quale si sono messi a punto i dettagli per lo spostamento dei container che ospitano i servizi ambulatoriali per consentire l’allestimento del cantiere di ristrutturazione dell’ ospedale e, sentito anche il RUP del progetto l’ingegnere Patrizia Macaluso, è stato fatto il punto sugli adeguamenti necessari in funzione della DGR n. 1418 del 30 dicembre scorso per il fabbisogno di personale ed in quanto parte integrante del Terzo Polo, come da DGR n.1182 del 11 novembre.