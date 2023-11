Ospedale, la prof. Mecocci tra le mille migliori scienziate al mondo

La professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera di Perugia di Perugia e professore ordinario di Gerontologia e Geriatria dell’Università degli Studi di Perugia, è stata riconosciuta fra le 1000 migliori scienziate del mondo nella classifica stilata da Research.com, una delle principali piattaforme accademiche che valuta i migliori ricercatori sulla base delle loro pubblicazioni.

La graduatoria comprende scienziate attive in ogni campo della ricerca con il fine di offrire maggiore visibilità ai risultati scientifici delle donne, che meritano pari opportunità di essere rappresentate ed apprezzate per il loro lavoro svolto.

“Questo risultato – commenta la professoressa Mecocci – mi porta a sperare che ci siano in futuro sempre più donne coinvolte come leader nell’attività di ricerca e che possano ottenere un sempre maggiore e meritato riconoscimento al loro impegno”.

“Sono felice di apprendere – sottolinea il prof. Vincenzo Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia – che la prof.ssa Patrizia Mecocci ha dato lustro al nostro Dipartimento, classificandosi al 26esimo posto nella lista delle ricercatrici italiane e alla 925ma posizione nella lista delle ricercatrici del mondo. A nome del Dipartimento tutto mi congratulo con la collega per l’importante traguardo raggiunto. Colgo l’occasione per sottolineare e condividere l’idea alla base di una classifica composta solo da scienziate perché è importante offrire maggiore e giusta visibilità ai risultati scientifici delle donne poiché molte classifiche sono purtroppo ancora dominate dagli uomini. Inoltre ho il piacere di condividere – continua Talesa – il risultato della prof.ssa Luigina Romani, nostro docente in quiescenza, che si è posizionata nella classifica al 16esimo posto nella lista delle ricercatrici italiane e al 645esimo posto in quella mondiale”.

Anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, si è congratulato personalmente con la prof.ssa Mecocci: “La ricerca portata avanti dai professionisti del nostro ospedale è un pilastro importante per l’attività clinico assistenziale che garantiamo ai nostri pazienti – afferma De Filippis – e la prof.ssa Mecocci ne è un illustre esempio. Quotidianamente apprezziamo le sue qualità di medico specialista che unite alle sue capacità di ricercatrice si sintetizzano al letto del paziente. Esprimo le mie congratulazioni unite a quelle della direzione aziendale per le significative posizioni raggiunte”.