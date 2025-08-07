 Ospedale gratuito per animali, Scoccia: "Anche per rigenerare spazi in disuso" - Tuttoggi.info
Ospedale gratuito per animali, Scoccia: “Anche per rigenerare spazi in disuso”

Redazione

Ospedale gratuito per animali, Scoccia: "Anche per rigenerare spazi in disuso"

Sta suscitando interesse la proposta della consigliera comunale del centrodestra: "Questo tipo di struttura rappresenterebbe una svolta nel panorama della sanità veterinaria in Umbria"
Gio, 07/08/2025 - 12:38

Sta suscitando interesse e dibattito la proposta della consigliera comunale Margherita Scoccia di realizzazione a Perugia un ospedale veterinario comunale gratuito aperto 24 ore al giorno.

“Un’opportunità per rigenerare spazi in disuso, come può esserlo ad esempio un immobile pubblico abbandonato, riqualificando dal punto di vista urbanistico una porzione di città e offrire allo stesso tempo un servizio utile a Perugia”, chiarisce Scoccia. Che aggiunge: “Questo tipo di struttura rappresenterebbe una svolta nel panorama della sanità veterinaria in Umbria. Uno degli obiettivi principali del progetto è garantire assistenza veterinaria a coloro che non possono permettersela. La proposta prevede infatti cure gratuite per cani e gatti di proprietà delle persone a basso reddito, anziani e famiglie in difficoltà, così da evitare che i problemi economici si traducano in abbandoni o mancata assistenza sanitaria per gli animali domestici”.

Secondo Margherita Scoccia sarebbe utile creare una struttura così, a Perugia, per garantire accessibilità alle cure e contrastare il fenomeno del randagismo: “L’apertura non è solo un gesto di civiltà ma anche un investimento lungimirante in termini di salute pubblica, inclusione e risparmio economico. Una struttura pubblica e gratuita garantirebbe equità nell’accesso alle cure veterinarie, sostegno alle fasce sociali più deboli e un maggiore controllo sanitario degli animali da compagnia, prevenendo l’abbandono per motivi economici, quindi il randagismo”.

Scoccia propone una struttura sanitaria efficiente e all’avanguardia per Perugia, con sale per le visite, un’area per ecografie, radiografie e Tac, sale operatorie, reparti di degenza e di terapia intensiva, laboratori di analisi, spazi per la formazione universitaria e la ricerca veterinaria.

