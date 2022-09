Ospedale di Foligno, la Usl 2: “Nessuna riduzione della prevenzione”

Il numero delle pazienti è lo stesso

Dalla direzione si specifica che “Le attività relative allo screening cervicale sono state quindi mantenute ridistribuendo le due sedute colposcopiche, una a Foligno e una a Spoleto, ottimizzando le risorse a disposizione e permettendo così ai medici di lavorare in sala parto, in tutta sicurezza. Il numero delle pazienti dello screening trattate è lo stesso di prima, non vi è stata alcuna riduzione né ridimensionamento delle prestazioni“.

Il servizio anche per la Valnerina

“Tra l’altro – prosegue il primario di Ostetricia e Ginecologia – molte delle pazienti che afferiscono al servizio provengono dalla Valnerina e dallo Spoletino e con tale organizzazione hanno subito minori disagi negli spostamenti”.

L’impegno al mantenimento

La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 insieme al dottor Fabrizio Damiani, stimato e valido professionista che oltre a dirigere i reparti di Ginecologia di Spoleto e Foligno ha partecipato ai lavori della commissione tecnica per l’integrazione dei due presidi ospedalieri, confermano l’impegno per l’effettiva attuazione del progetto, puntando sull’ottimizzazione delle risorse umane e professionali a disposizione, ponendo la massima attenzione, in via prioritaria ed esclusiva, ai bisogni dell’utenza e ripristinando appieno le attività non appena rientreranno in servizio i dirigenti medici attualmente assenti.