Al fine di implementare la donazione di sangue e plasma per garantire l’autosufficienza regionale e nazionale, in questo particolare momento, l’Azienda Usl Umbria 2 ha programmato per la giornata di domenica, 15 novembre, l’apertura del centro di raccolta sangue dell’ospedale di Foligno dalle ore 7.15 fino alle ore 12.00.