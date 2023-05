Ospedale Foligno, intervento salvavita: il ringraziamento

La paziente ha scritto una lettera indirizzata al Pronto soccorso

Intervento salvavita per una donna che ha voluto esprimere la propria gratitudine allo staff del San Giovanni Battista di Foligno. Nello specifico, il plauso per la professionalità e la competenza dimostrati va al Pronto soccorso e alla Medicina d’urgenza diretti dal dottor Giuseppe Calabrò.

Il pensiero della paziente

“Salve, sono appena tornata a casa dopo alcuni giorni di ricovero all’Ospedale di Foligno, presso l’Unita Operativa di Medicina d’Urgenza diretta dal Dott. Giuseppe Calabrò – spiega la donna – Voglio ringraziare tutti gli operatori per l’umanità e la professionalità dimostrata. Un grazie sentito al team in servizio presso il pronto soccorso la mattina del lunedì 22 maggio, senza la loro competenza penso che non starei con i miei cari a casa oggi. Un abbraccio particolare a Vanessa infermiera straordinaria da lungo tempo in servizio al pronto soccorso. Cordiali saluti”.

De Fino: “Elevato grado di professionalità”

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino, da par suo, ringrazia la signora per la testimonianza che rappresenta la conferma dell’elevato grado di professionalità garantito ogni giorno dagli staff che operano nel dipartimento di Emergenza – Accettazione diretto dal dott. Calabrò “dove impegno, passione e competenza – dichiara il manager sanitario – si associano nel lavoro quotidiano a umanità ed empatia, elementi altrettanto importanti per assicurare risposte assistenziali complete e di qualità ai cittadini”.