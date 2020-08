Ospedale di Foligno, se ne riparla in consiglio comunale

Il nosocomio torna oggetto della discussione politica. Questa volta per la mozione presentata dai consiglieri dei gruppi di centrosinistra (Pd, Patto X Foligno e Foligno 20/30) che chiedevano una valorizzazione del nosocomio e un’attenta programmazione della ripresa dei servizi. La mozione era stata presentata per essere esaminata, secondo l’iter tradizionale, prima in commissione e ora approda in aula. L’appuntamento è per martedì 8 settembre, a partire dalle 15.

Ospedale di Foligno all’ordine del giorno

Oltre a questo sarà discussa l’interrogazione del centrosinistra sul Museo archeologico di Colfiorito, quella del M5S sulle sollecitazioni provenienti dalla frazione di Collelungo. E poi due accorpamenti di porzioni di sedime in via Sabotino e in via Lazio.