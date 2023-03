Ospedale di Terni, medici aumentati in 3 anni: i numeri - Tuttoggi

Per questo, nel momento in cui vengono presi in esame i numeri dei medici che escono dal Santa Maria, sarebbe opportuno considerare anche i numeri che riguardano anche il personale in entrata, in modo da non correre il rischio di arrivare a una rappresentazione distorta della realtà.

Per quanto riguarda i numeri, i dati relativi al personale dipendente nella fascia di tempo tra il 31/12/2019 (pre-Covid) e il 31/12/2022 (post-Covid), registrano un incremento di 166 unità, di cui 27 dirigenti medici e 99 infermieri. Da 1577 dipendenti (con 369 medici) si è passati a 1733 (con 396 medici).

Inoltre, non essendo più previsto un finanziamento straordinario per assunzioni Covid, il personale può essere reclutato soltanto nel rispetto del vincolo massimo di spesa, assegnato sulla base di disposizioni di legge. Questa Azienda ha effettuato assunzioni fino al massimo del tetto di spesa consentito dalla norma.

Per quanto riguarda le cessazioni e il ricambio di cui sopra, dal primo gennaio a oggi, a fronte delle cessazioni che per la dirigenza medica sono 4, riguardanti soggetti che si sono riavvicinati ai propri nuclei familiari, sono state assunte 8 unità (6 dirigenti medici, un dirigente professioni sanitarie e un collaboratore). Inoltre, sono pervenute 6 richieste di trasferimento presso la nostra azienda (un dirigente medico, un operatore socio sanitario e 4 infermieri)”.