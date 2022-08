Ospedale di Terni, da aprile un nuovo sistema di glucometri per controllare il diabete - Tuttoggi

Diabete: da aprile 2022, presso l'ospedale di Terni, 90 glucometri; "il monitoraggio glicemico è un’attività indispensabile".

Dallo scorso mese di aprile, in tutti i reparti dell’ospedale di Terni è entrato in funzione un nuovo sistema di glucometri per il controllo del diabete.

Si tratta di strumenti capaci di garantire tracciabilità, sicurezza e immediatezza nelle attività di rilevazione, archiviazione e trasferimento nella cartella clinica informatizzata di una serie di dati indispensabili per una veloce somministrazione della terapia ai pazienti con diabete.