Ospedale di Terni, ancora assunzioni: il dettaglio - Tuttoggi

Nuovi oss e infermieri all'ospedale di Terni, ma anche dirigenti medici: i reparti interessati

Proseguono le assunzioni all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. In questi giorni hanno preso servizio all’ospedale di Terni 12 Oss, infermieri con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, presi dall’apposito avviso della Protezione Civile, con spese a carico di quest’ultima.

Ma non è finita qui: sempre nei primi giorni della prossima settimana, infatti, ne entreranno altri 10 allo stesso titolo. Si tratta di un’operazione che l’Azienda Ospedaliera Santa Maria sta da giorni attuando per il bene della collettività, sia del personale sanitario che dei pazienti.

Nuovi infermieri all’ospedale di Terni

Ma andiamo nel particolare: il 4 marzo hanno preso servizio 3 Oss: 1 in area Covid e 2 in rianimazione Covid; a seguire, il 5 marzo, hanno preso servizio 3 Oss: 1 in area Covid Pronto Soccorso, 2 in area Covid; il 6 marzo ha preso servizio 1 Oss sempre in area Covid. L’8 marzo prenderanno servizio 5 Oss: 3 in rianimazione Covid e 2 in Malattie Infettive; nella stessa data prenderà servizio 1 infermiera che sarà assegnata sempre al Covid.

Com’è noto, nei giorni scorsi, sono stati assunti nuovi anestesisti dopo aver superato il concorso bandito dall’ospedale di Terni. I nuovi anestesisti riempiono un importante posto, prezioso ulteriormente specie in questo periodo di pandemia.

Le altre assunzioni

Inoltre, dal 15 febbraio, hanno preso servizio a tempo indeterminato 1 dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia.

Dal primo marzo hanno poi preso servizio a tempo indeterminato 1 dirigente medico di Otorinolaringoiatria, 1 dirigente medico di Medicina legale e 1 di Medicina nucleare.

Dal primo aprile sarà stabilizzato a tempo indeterminato 1 dirigente di Malattie Infettive.