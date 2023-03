Ospedale di Spoleto, tornano i laboratori di bellezza per le donne colpite da tumore

“Finalmente stanno ripartendo in tutta Italia, da nord a sud, i laboratori di bellezza in presenza de La forza e il sorriso Onlus, giungendo fino al cuore della nostra penisola – commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus -. Sono felice che anche in Umbria, presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi, con cui collaboriamo dal 2011, siano stati riavviati in presenza i nostri appuntamenti di make-up e skincare. Ad oggi, contiamo la partecipazione di più di 230 donne, con un totale di oltre 55 laboratori di bellezza svolti! Un calendario destinato ad arricchirsi sempre di più. Forti del supporto dei volontari civili e sanitari, così come delle aziende cosmetiche sostenitrici, andiamo avanti con la mission della nostra Onlus: raggiungere un numero sempre maggiore di donne che affrontano il cancro, per donare loro, attraverso pratici consigli di make-up e skincare, nuove prospettive: nuovi modi di vedersi fuori e dentro, attraverso spensierati momenti di gioia, benessere, autostima e condivisione! Grazie, dunque, a tutti voi per la fiducia incondizionata che continuate a dimostrarci”.

Un sentito ringraziamento alla Onlus, alla Presidente Anna Segatti, ai tanti volontari, al personale e ai referenti del “San Matteo degli Infermi” di Spoleto che supportano e offrono un prezioso contributo per la buona riuscita di questa importante iniziativa, viene rivolto dal direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino.

“L’iniziativa di estetica oncologica – spiega il dott. Nando Scarpelli – non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse ma si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità”.

“I laboratori – prosegue il direttore dell’ospedale di Spoleto dott.ssa Orietta Rossi – prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità”.

Durante il laboratorio, un kit di prodotti per il make-up e la cura della pelle viene donato a ogni donna presente. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza.

La forza e il sorriso Onlus è patrocinata da Cosmetica Italia – associazione nazionale delle imprese cosmetiche. Come progetto collettivo di responsabilità sociale ha tra i suoi obiettivi quello di esaltare il valore sociale del cosmetico, mediante progetti e iniziative pensati per regalare alle donne colpite da tumore benessere, femminilità e senso di autostima.

Per conoscere le date dei prossimi incontri e partecipare ai laboratori di bellezza presso l’Ospedale di Spoleto è necessario contattare il numero 348 2859284 o scrivere una e-mail alla coordinatrice infermieristica del reparto di Oncoematologia dott.ssa Ilaria Cardinali, ilaria.cardinali@uslumbria2.it.