Ospedale di Pantalla, il sindaco di Gualdo Cattaneo difende il presidio

Il tema del futuro degli ospedali, una volta smorzata l’emergenza Covid, si fa sentire. Così è per Pantalla, difeso anche dal sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini. “Caro Antonino – scrive Valentini in una lettera al sindaco di Todi Ruggiano – in questi giorni seguo con particolare attenzione le discussioni in merito alle ipotesi sul futuro dell’Ospedale di Pantalla. L’Ospedale di Pantalla rappresenta, nonostante il comune di Gualdo Cattaneo appartenga al Distretto sanitario di Foligno, un polo sanitario di riferimento fondamentale e imprescindibile per la comunità residente in ampie aree del territorio comunale, specialmente per le frazioni un tempo appartenenti al Comune di Todi, attualmente ancora facenti parte, in quanto parrocchie, della diocesi di Orvieto-Todi, vale a dire Pozzo, Cisterna, Marcellano, Saragano, Ceralto, Torri, Barattano, San Terenziano e Grutti“.

La promessa di impegno

“Consapevole del massimo impegno con il quale stai affrontando la questione insieme a tutti i Sindaci della “Media Valle del Tevere”, ti confermo la mia personale disponibilità a sostenere qualsiasi iniziativa tu e gli altri poniate in essere a garanzia della riapertura del presidio ospedaliero e del suo futuro sviluppo a vantaggio dei cittadini della “Media Valle del Tevere” e dell’intera Regione dell’Umbria.Un caloroso abbraccio virtuale.Il Sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini”.