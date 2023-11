Ospedale di Orvieto, Casa e Ospedale di Comunità: lo stato dell’arte di opere finanziate con fondi PNRR - Tuttoggi.info

Si procede, nell’area Orvietana, con la definizione e l’avvio di progetti, opere e strutture sanitarie che consentiranno alla rete ospedaliera e territoriale un enorme salto di qualità.

Miglioramento sismico dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto e affidamento dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità finanziati con fondi PNRR: si procede, nell’area Orvietana, con la definizione e l’avvio di progetti, opere e strutture sanitarie che consentiranno alla rete ospedaliera e territoriale un enorme salto di qualità nelle attività di cura e di assistenza alla popolazione.

Oltre a ciò l’ampliamento del Pronto Soccorso, l’attivazione di sei nuovi posti letto di semintensiva e un posto letto di intensiva, la nuova sede, recentemente completata, del Centro Salute Mentale in via Cardinal Cerretti.

Ospedale “Santa Maria della Stella”

Per quanto riguarda il miglioramento sismico dell’ospedale, a giorni il direttore dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, presenterà alla città la professionista, risultata vincitrice dell’avviso pubblico, che guiderà il nosocomio nei prossimi cinque anni. L’ultimo step prevede la sottoscrizione, che avverrà breve, del contratto, per poi entrare nella piena fase esecutiva. Essendo un’opera finanziata con i fondi europei del PNRR, i lavori devono essere obbligatoriamente completati entro il 30 giugno 2026.

Gli interventi di adeguamento sismico rappresentano un elemento fondamentale per garantire condizioni di massima sicurezza ai professionisti della salute e ai pazienti, in un presidio ospedaliero strategico per la rete umbra, sede di DEA di primo livello con tutti i servizi e le prestazioni assicurate, come confermato dalla programmazione regionale. In questo quadro di potenziamento e sviluppo complessivo della sanità Orvietana si collocano i lavori di adeguamento e di ampliamento del Pronto Soccorso, l’attivazione, in area medica, di sei nuovi posto letto di semintensiva e di un nuovo posto letto di terapia intensiva. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, alla luce di recenti normative nazionali in materia e del nuovo prezzario regionale, l’azienda sanitaria ha provveduto ad adeguare gli importi per la realizzazione dei due progetti portando a circa 3,7 milioni l’ampliamento del Pronto Soccorso e a circa 1,2 milioni l’attivazione dei posti letto di semintensiva e intensiva.

Cure intermedie e assistenza territoriale

Per la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità in piazza Duomo, invece, con delibera del direttore generale è stata adottata la determina a contrarre per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione dei lavori di Intervento di recupero funzionale, per un importo di circa 3,3 milioni di euro per la Casa di Comunità e di circa 4,5 milioni di euro per l’Ospedale di Comunità. Attualmente in corso la valutazione delle offerte: si stima che entro la fine del mese, salvo ricorsi, la commissione giudicatrice completerà la procedura per consentire di entrare, anche in questo caso, nella fase esecutiva.

Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità rappresentano la vera novità nell’organizzazione della rete dei servizi nazionale. La prima costituirà il punto di riferimento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni, con la presenza di equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute. L’Ospedale di Comunità, infine, affiancherà il territorio e l’ospedale fornendo cure intermedie attraverso il ricovero breve di pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica.