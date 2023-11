Ospedale di Assisi, si intensifica l'attività: i dati del 2023 - Tuttoggi.info

Si intensifica l’attività dell’ospedale di Assisi, sia in termini di servizi che presenze, grazie anche alla collaborazione sempre più stretta con l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I dati sono emersi nel corso della visita del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella, che nei giorni scorsi ha proseguito il suo programma di incontri recandosi presso l’ospedale di Assisi accompagnato dal direttore sanitario f.f. dell’Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, e dal direttore medico del Presidio ospedaliero unificato dell’Usl Umbria 1, Teresa Tedesco.

Nello specifico, si stima per il 2023 un incremento di circa il 20% dell’attività di ricovero della medicina, registrando nei primi nove mesi una degenza media di 7,02. Per quanto concerne l’attività chirurgica in day surgery e regime ordinario si prevedono 1.015 presenze (aumento di circa il 26%). Per l’attività chirurgica complessiva (day surgery, regime ordinario ed ambulatoriali), infine, sono previsti 3.640 interventi (con un incremento di circa il 11%), mentre il Centro regionale per il trattamento delle ferite difficili nei primi nove mesi del 2023 ha erogato 1180 prestazioni ambulatoriali.

Oltre a confrontarsi con i medici ed i professionisti che ci lavorano, per capire le criticità presenti e recepire le istanze dei colleghi, nel corso dell’incontro il direttore ha sottolineato i buoni indicatori dell’ospedale e la sua forte integrazione con i servizi territoriali, essendo anche sede di strutture distrettuali come il Centro donna e la Residenza Sanitaria Assistita (Rsa). Per quanto riguarda il rapporto con l’azienda ospedaliera di Perugia, la collaborazione riguarda gli interventi di chirurgia pediatrica e recentemente anche di chirurgia del piede. Gli interventi, in base alla convezione, sono eseguiti dai chirurghi dell’ospedale di Perugia che si avvalgono dell’équipe anestesiologica e di quella infermieristica del blocco operatorio e del reparto di degenza dell’ospedale di Assisi: nei primi nove mesi del 2023 sono stati effettuati 340 interventi di chirurgia pediatrica.