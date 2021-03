Ospedale da campo pronto soccorso Covid, 8 terapie intensive al Silvestrini

Coletto: scelta fatta dopo l'analisi di 3 esperti, Perugia primo ospedale Covid dell'Umbria | Le opposizioni: si conferma che il progetto era sbagliato

L’ospedale da campo della Regione sarà usato come pronto soccorso per i pazienti Covid. E le attrezzature delle 8 terapie intensive finora trasferite nell’ospedale resteranno all’ex Silvestrini, salvo diverse future esigenze.

L’assessore Luca Coletto, rispondendo in Aula all’interrogazione delle opposizioni, ha spiegato come sarà utilizzata la struttura finanziata dalla Banca d’Italia, finalmente in funzione dopo due mesi e mezzo dalla sua installazione nel parcheggio dell’ospedale di Perugia.

Le terapie intensive trasferite al Silvestrini

Coletto ha detto che al momento sono attivi 10 posti letto per le degenze Covid, 12 per le terapie sub intensive e 8 per le terapie intensive. Delle 8 terapie intensive trasferite nel reparto allestito al Trancanelli, all’interno dell’ospedale, 4 sono attualmente occupate. Una scelta motivata dal fatto che il farsi carico di pazienti in terapia intensiva all’esterno delle mura ospedaliere avrebbe comportato l’attivazione di ulteriori team sanitari (anestesista e infermieri). Da qui la scelta prioritaria: prima si utilizzano le terapie intensive all’interno dell’ospedale, poi, eventualmente, quelle campali.

Coletto ha chiarito che tutte le attrezzature spostate sono state inventariate e saranno riaffidate alla protezione civile una volta terminata l’emergenza.

Ospedale da campo come pronto soccorso Covid

L’assessore ha detto che la scelta di utilizzare l’ospedale da campo come pronto soccorso Covid è stata assunta dopo la valutazione di tre esperti di emergenza sanitaria. Ciò dovrebbe consentire finalmente di separare i percorsi cosiddetti “sporchi” (cioè dei pazienti Covid) da quelli “puliti”, del resto dei degenti, con l’accettazione esterna dei primi.

Per il trasporto tra l’ospedale da campo e il Santa Maria della Misericordia saranno utilizzate le autoambulanze (come già avviene per l’ospedale da campo militare), non essendo disponibile un percorso coperto.

Perugia primo ospedale Covid dell’Umbria

Nell’ospedale da campo saranno trasferiti i pazienti Covid del pronto soccorso. Complessivamente, i posti letto per gli acuti Covid salgono a 152 con l’entrata a regime dell’ospedale da campo, 16 in più rispetto a quelli previsti nel piano di salvaguardia.

“Con l’ospedale da campo, Perugia diventa il principale ospedale Covid della Regione” ha concluso Coletto.

La formazione del persone che opererà nell’ospedale da campo è iniziata lunedì 8 marzo e terminerà questa settimana.

Le opposizioni: si conferma che il progetto era sbagliato

Il consigliere Bettarelli (Pd), che ha illustrato l’interrogazione per conto dell’opposizione, ha parlato di “progetto sbagliato nei tempi e nei modi”. Per l’opposizione, gli oltre 3 miliardi e mezzo spesi per l’ospedale da campo potevano essere investiti in altro modo per fronteggiare l’emergenza. E la scelta di utilizzarlo come punto di primo soccorso, ora a marzo, dopo quasi un anno dall’avvio del progetto, ribadisce l’opposizione, confermano le perplessità iniziali del progetto.

Il blitz delle opposizioni

Dell’ospedale da campo si è poi continuato a parlare a seguito dell’interrogazione del capogruppo della Lega, Pastorelli, sul blitz dei quattro consiglieri del Pd.

Coletto: poco responsabile

Coletto ha informato che i quattro consiglieri non avevano richiesto alcuna autorizzazione. E che sono stati fermati all’interno da due persone dell’Azienda ospedaliera. Non hanno corso alcun rischio epidemiologico, dato che non c’erano pazienti, ha sottolineato Coletto. Che però ha aggiunto: “Tale modus operandi risulta poco responsabile, in quanto non sapevano cosa si stava facendo all’interno della struttura sanitaria”.