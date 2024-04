Ospedale Città di Castello, visite gratuite ed un convegno dedicati alle donne - Tuttoggi.info

Sono organizzate in occasione dell'H-Open Week 2024, promosso dalla fondazione Onda nell’ambito della rete italiana degli ospedali con bollini rosa

Anche quest’anno l’ospedale di Città di Castello aderisce all’H-Open Week – che si terrà dal 18 al 24 aprile – giunto alla sua 9^ edizione e promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (22 aprile).

La struttura tifernate è tra le oltre 260 del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Nello specifico, venerdì 19 aprile presso l’ambulatorio Cardiologico (ingresso B), dalle ore 15 alle 18, sarà possibile effettuare una visita cardiologica od un Ecg (elettrocardiogramma) su prenotazione chiamando il numero 348 4769041 (la mattina dalle ore 9 alle 13) fino ad esaurimento posti.

Sabato 20 aprile (dalle 9,30 alle 12,30) presso il reparto della Breast Unit (Centro di Senologia Multidisciplinare, struttura specializzata nella diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne con la neoplasia mammaria al seno) è in programma “Il Percorso della Donna nella Breast Unit”. Si tratta di circuito della durata di 60 minuti, organizzato in mini gruppi di donne e uomini (massimo 10-16 persone), per la visita al reparto e servizi ad esso connessi. Grazie alla disponibilità dell’ AACC (Associazione Altotevere Contro il Cancro) e al gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto “Le Farfalle”, le prenotazioni potranno effettuarsi telefonicamente al numero: 366 9022864 (segreteria AACC), fino a giovedì 18 aprile (dalle ore 9 alle ore 12). L’utente dovrà trasmettere nome, cognome, numero di telefono e potrà scegliere il gruppo in base alla disponibilità dei posti. I partecipanti verranno ricontattati per avere conferma di partecipazione.

Le iniziative si concluderanno martedì 23 aprile con un convegno “Il dolore pelvico cronico: questo misconosciuto” che si terrà dalle ore 15 alle 17 presso la sala ex direzione generale (ingresso D) del Presidio Ospedaliero di Città di Castello. Il programma prevede l’introduzione di Wilma Annamaria Rociola, dirigente medico Urologia dell’Usl Umbria 1, che parlerà anche di “Definizione, eziologia, diagnosi e terapia del dolore pelvico: il punto di vista dell’urologo”. Seguirà l’intervento di Francesca Pauselli, dirigente medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Città di Castello, che parlerà di “Definizione, eziologia, diagnosi e terapia del dolore pelvico: il punto di vista del ginecologo”. Il convegno, ad ingresso libero, si concluderà con una discussione interattiva con la platea.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.