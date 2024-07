Ospedale, associazioni ricevute dalla Presidente Tesei, muore il City Forum - Tuttoggi.info

Delle 46 onlus che facevano parte dello Spoleto City forum ne sarebbero rimaste meno che le dita di una mano

La notizia è di quelle destinate a sollevare non poco clamore e, indubbiamente, a modificare lo stesso percorso per la salvaguardia dell’ospedale di Spoleto: alcune associazioni cittadine, infatti, sarebbero state ricevute nella mattinata di martedì 2 luglio dalla Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei per parlare delle criticità del nosocomio cittadino.

Non ci sono al momento conferme ufficiali ma la delegazione, che aveva richiesto l’incontro con il vertice di Palazzo Donini, era composta dalle principali associazioni che si occupano di salute e solidarietà in città. Dall’Avis all’Aglaia, da Amati a Avulss. E che quindi possono portare un contributo concreto al monitoraggio sulle attività del San Matteo degli Infermi, a volte oggetto di polemiche strumentali quando non anche fondate su fake news (l’ultima in ordine di tempo sarebbe quella sulla riaperura h24 del reparto di cardiologia su cui certa politica sta gettando benzina sul fuoco). Solo nelle prossime si saprà l’esito del tavolo al quale avrebbero preso parte il d.g. facente funzione dell’Usl 2 Carsili e il direttore sanitario Scarpelli.

La presidente, a quanto raccontano i bene informati, avrebbe accolto con slancio l’iniziativa associazionistica con tanto di frecciatina al Comune: “finalmente c’è qualcuno che vuole parlare con la Regione dell’ospedale”, avrebbe detto la n. 1 di palazzo Donini.

Muore il City Forum

L’iniziativa di quelle che sono, almeno sulla carta e per numero di iscritti, le principali associazioni spoletine, segna la ‘morte’ del City Forum, attualmente presieduto da Leonello Spitella, che, solo negli ultimi due anni, a dispetto degli annunci, ha fatto terra bruciata intorno a sé. Delle 46 onlus che facevano parte del CF infatti ne sarebbero rimaste meno che le dita di una mano, tra cui il Bruco dello stesso Spitella, la “San Matteo” del dott. Ercolani (che non figura nell’albo comunale) e la Uil pensionati. La stessa associazione “Parenzi” del presidente Meduri resta molto critica alle iniziative di questi ultimi mesi del City Forum, durante il quale hanno formalizzato il proprio abbandono l’Aglaia, l’Avis, l’Associazione Carabinieri in congedo, quella dei “Vaporetti”.

Tuttoggi ha avuto modo di visionare la chat del CF per costatare che le iniziative dal dinamico Spitella risultano quasi sempre non condivise dai partecipanti.

