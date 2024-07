Ospedale, l’Aglaia si sfila dall’incontro con Tesei ma è un po’ come la toppa peggio del buco - Tuttoggi.info

La precisazione dell'Aglaia dopo l'incontro della Tesei e la replica del presidente dell'Avis

L’Aglaia, la benemerita associazione di Spoleto per le cure palliative, prende le distanze dall’incontro svoltosi in regione martedì scorso sul tema dell’ospedale e lo fa con un comunicato stampa che rischia di trasformarsi in un boomerang per lo stesso presidente Massimo Recchi. Un po’ come la toppa che è peggio del buco. Martedì infatti alcune tra le principali associazioni legate al mondo della salute avevano chiesto e ottenuto un incontro con la Presidente della Regione Donatella Tesei al termine del quale gli attori spoletini avevano emesso un comunicato in cui si delineavano le principali novità e la necessità di monitorare il calendario delineato da palazzo Donini. Una nota che di fatto spazzava via quel fatidico City Forum che per anni era stato baluardo delle ‘battaglie’ cittadine ma ridotto ormai nei numeri a rappresentare ben poche onlus.

Tuttoggi aveva anticipato la notizia dell’incontro, poi confermata dalle associazioni. Di stamani la “precisazione” inviata alle redazioni dal presidente Massimo Recchi: “L’associazione Aglaia precisa di non aver fatto richiesta né di aver partecipato all’incontro svoltosi a Perugia con la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Pertanto chiede che il proprio nome non venga strumentalizzato. Nell’interesse comune di una equo allocazione delle risorse e nella definizione di percorsi clinico-assistenziali rispondenti alle esigenze reali della popolazione e alla normativa, Aglaia, da quasi quaranta anni presente nel territorio con azioni concrete a sostegno di UslUmbria2, è disponibile a qualsiasi interlocuzione costruttiva sui temi della riorganizzazione sanitaria in advocacy alla complessità dei bisogni delle persone gravemente malate, delle loro famiglie e dei professionisti sanitari che operano per la salute della comunità”.

Ma quella che sembra una smentita al comunicato diramato dall’Avis si trasforma in un boomerang per lo stesso Recchi.

Basta infatti sentire il presidente avisino Roberto Bastianelli: “Resto basito di questa nota, se l’Aglaia ha avuto qualche ripensamento bastava comunicarlo senza fare sterili e pretestuose polemiche. Di fatto il presidente dell’Aglaia ha partecipato a tutti gli incontri tenutisi nella nostra sede, è stato informato delle date messe a disposizione dalla Regione per l’incontro e, a quella definitivamente scelta di martedì scorso, aveva assicurato la sua presenza a Palazzo Donini se si fosse liberato in tempo da un impegno già preso a Terni. La stessa bozza di comunicato stampa è stata condivisa, e in alcuni punti corretta da altra associazione, nella nostra chat. Sono davvero rammaricato per questo comportamento del collega Recchi che non cambia la volontà delle associazioni di voler ascoltare la voce delle istituzioni e, se opportuno, avanzare proposte. Non a caso, proprio per rimanere liberi da ogni vincolo o pressione, abbiamo deciso di non costituirci in comitati ma di partecipare insieme e ognuno per la propria rappresentanza”.