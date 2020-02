Orvieto-Terni, Regione sblocca lavori per complanare e bretella Rieti - Tuttoggi

Via libera dalla Giunta regionale dell’Umbria alla realizzazione della bretella di collegamento dello stabilimento Tk Ast di Terni con la Terni-Rieti e all’integrazione della viabilità complanare nel Comune di Orvieto. Due interventi del valore complessivo di 10,5 milioni di euro previsti nel primo Addendum del Piano Operativo Infrastrutture del Fondo per lo sviluppo la coesione (Fsc) 2014-2020 approvato dal Cipe.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paola Agabiti, nella seduta di oggi ha deliberato l’approvazione dello schema di convenzione che regola i rapporti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Umbria per la messa a disposizione delle risorse e la conseguente realizzazione dei due interventi.

La Giunta regionale assumerà il ruolo di Organismo di coordinamento territoriale per gli interventi previsti dall’Addendum al Piano operativo delle infrastrutture, e, in questa veste, stipulerà le convenzioni con i soggetti attuatori, ovvero il Comune di Terni e quello di Orvieto, per disciplinare tutti gli adempimenti a carico di questi ultimi, e avrà il compito di svolgere tutte le attività connesse ai controlli di primo livello e quelle finalizzate a garantire la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio in termini di documenti e dati inseriti dai soggetti attuatori stessi.