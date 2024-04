Orvieto, Tari e gli atti discussi in consiglio comunale: il dibattito in aula - Tuttoggi.info

Orvieto in consiglio discussione su illuminazione, riqualificazioni, parcheggi e modifiche ai regolamenti: il testo integrale

Ultima seduta della consiliatura per il consiglio comunale di Orvieto. Nell’assemblea di lunedì 22 aprile sono state discusse le question time relative ai lavori per la riqualificazione del campo di calcio di via degli Aceri a Ciconia, i lavori di efficientemente energetico dell’illuminazione pubblica nelle frazioni, la situazione della sorgente del Tione e l’illuminazione dei parcheggi all’ex Caserma Piave.

Discussa anche l’interrogazione per una sistemazione ottimale dei costumi del Corteo storico.

Il dibattito integrale con le domande dei consiglieri e le risposte della Giunta

All’unanimità dei presenti l’assemblea ha approvato le modifiche al regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie europee approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 23 ottobre 2023.

Con 9 voti favorevoli e 2 astensioni, il consiglio comunale ha approvato le modifiche e le integrazioni dell’articolo 111 “Funzioni conferite ai comuni” della Legge regionale 21 gennaio 2015 “Testo unico Governo del territorio e materie correlate” al regolamento edilizio e urbanistico. Con 8 voti favorevoli e 3 astensioni il consiglio comunale ha approvato la modifica del programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024.

Il consiglio comunale ha dato il via libera come 8 voti favorevoli, due contrari e un’astensione, alle tariffe Tari per l’anno 2024, le rate di pagamento e le relative scadenze con l’atto emendato dal sindaco (8 sì, 2 no, 1 astenuto). Con 7 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione ha approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2023.

Il consiglio comunale ha approvato infine con 7 favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la seconda variazione di Bilancio di previsione 2024-2026.

Il dibattito integrale in aula.