Orvieto, selezione per 10 volontari per 4 bandi del Servizio Civile Universale - Tuttoggi

II Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando ordinario 2020 per la selezione dei volontari di servizio civile universale. Complessivamente sono 46.891 i posti disponibili di cui 39.538 nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all’estero.

Dieci posizioni

Dieci le posizioni richieste dal Comune di Orvieto e finanziate dal bando che saranno impiegate in quattro progetti. Nello specifico sei volontari sono stati richiesti per il progetto “Comunità resilienti: respiriamo la cultura” nel settore Cultura, due per “Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili” nel settore Assistenza, uno ciascuno per i progetti “Volontari per il clima: l’ambiente e le sfide dell’ecologia in un mondo che cambia” nel settore Ambiente e “Territori e popolazioni resilienti: prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini” nel settore Protezione civile. “Siamo molto soddisfatti – dichiara il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – per aver ottenuto il finanziamento delle dieci posizioni richieste, un numero importante sul quale nel recente passato il Comune di Orvieto non aveva potuto contare. Sarà l’occasione per i giovani per fare un’esperienza formativa significativa, partecipare attivamente alla vita della loro comunità e contribuire al miglioramento dei servizi per la città. Ma sarà anche l’opportunità per l’Amministrazione Comunale per dare un sostegno ad alcuni settori che negli ultimi anni sono andati in sofferenza per la carenza di personale”.

Come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.itLe domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Le modalità

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Il servizio civile universale è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno, offre un contributo economico mensile di 439,50 euro, un percorso formativo specifico e generale e il rilascio dell’attestato di partecipazione e della certificazione delle competenze. Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it e sul sito del Servizio civile Anci Lombardia ( www.scanci.it ) capofila del network delle Anci regionali di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria.