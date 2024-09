Orvieto scalo, partiti i lavori di riqualificazione del giardino di via Monte Terminillo - Tuttoggi.info

A Orvieto scalo sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione del giardino del Fosso dell’Abbadia in via Monte Terminillo.

L’intervento è finanziato con i fondi europei del progetto internazionale “Divaircity”. Si tratta di un investimento complessivo di 170.000,00 euro.

L’idea progettuale è stata elaborata dall’associazione Univercities, partner del Comune di Orvieto, sulla scorta delle indicazioni emerse dal percorso di co-design cui hanno partecipato i cittadini del quartiere, gli studenti del del Liceo scientifico “E. Majorana” e della scuola secondaria di primo grado “Ippolito Scalza”, che hanno vinto il contest “Pan-European Diversity & Inclusion Green City”.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del parco. Nello specifico, saranno installati strutture per l’ombreggiatura e giochi inclusivi, saranno realizzate un’area di sgambamento per i cani, nuova segnaletica e nuova illuminazione. Gli interventi riguarderanno anche i bagni e la sistemazione del tunnel di via Paglia, che collega l’area del giardino con il resto del quartiere.