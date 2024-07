Orvieto scalo, chiusa per manutenzione passerella pedonale via Monte Cetona

La struttura in legno, che collega con l’area degli spettacoli viaggianti in Strada della Direttissima, sarà sottoposta a ulteriori verifiche e ai necessari interventi di manutenzione

Nei giorni scorsi, in seguito ai controlli da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Orvieto, è stata disposta la chiusura temporanea della passerella pedonale di via Monte Cetona, a Orvieto scalo.

“I controlli – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Orvieto, Piergiorgio Pizzo – rientrano nell’attività periodica di monitoraggio su ponti e passerelle dislocati sul territorio comunale. Tali verifiche ci hanno consentito in questi anni di intervenire sulle situazioni più critiche ripristinando la piena funzionalità delle passerelle pedonali nella zona dei laghetti di Ciconia e a Orvieto scalo, tra i Portici e i giardini pubblici di via Monte Terminillo. La seconda struttura, a monte della stessa area a Orvieto scalo, è stata invece già rimossa e sarà ricostruita nell’ambito di un più ampio progetto finanziato con i fondi del Patto Vato.

“Prossimamente sarà ripristinata la passerella di Sferracavallo per cui sono state individuate le modalità di intervento e finanziamento“.