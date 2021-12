Orvieto protagonista nel programma di Rai1 "Meraviglie" - Tuttoggi

Il racconto porterà alla scoperta di Orvieto che, con tremila anni di storia, incanta con le sue meraviglie, a partire dal Duomo

La nuova edizione del programma di Rai Uno Meraviglie – La Penisola dei Tesori condotto da Alberto Angela, propone Martedì 4 Gennaio alle ore 21:20 in prima serata il servizio dedicato alla Città di Orvieto girato nel giugno scorso.

Alla scoperta di Orvieto

Il racconto porterà alla scoperta di Orvieto che, con tremila anni di storia incanta con le sue meraviglie: a partire dal Duomo, definito il “Giglio d’oro delle Cattedrali”, per lo splendore abbagliante dei mosaici della sua facciata. Massimo Bonetti interpreterà il pittore Luca Signorelli, che ha affrescato all’interno del Duomo la Cappella di San Brizio una delle più straordinarie opere del Quattrocento italiano. Il viaggio proseguirà poi nella città sotterranea con le sue gallerie, i cunicoli e i pozzi tra i quali il Pozzo di San Patrizio famoso in tutto il mondo.

Il racconto di Pino Strabioli

Tra cielo e terra si svolge inoltre il racconto di Pino Strabioli, che ad Orvieto ha trascorso la sua giovinezza. La puntata proseguirà verso la Sicilia e le magnifiche atmosfere di Siracusa, partendo da Ortigia, l’isola su cui sbarcarono i greci che fondarono la città nel 733 a. C. per poi giungere al Duomo che unisce bellezze antiche e settecentesche. Ci saranno approfondimenti sul mito di Aretusa e all’interno del parco archeologico: dall’Orecchio di Dionisio (nome dato da Caravaggio) alle Latomie del Paradiso, enormi grotte scavate nei secoli, luogo di grande suggestione che nasconde dolore e rivela bellezza.

Viaggio con Alberto Angela

Risorte da una vecchia stampa due petulanti lavandaie settecentesche appariranno nell’incantevole ninfeo del Teatro Greco e ancora dopo aver narrato la conturbante Venere Landolina con le parole di Maupassant, Alberto Angela guiderà infine gli spettatori in una delle più belle e possenti costruzioni fortificate medievali del Mediterraneo. Ospiti d’eccezione per raccontare i propri ricordi in queste terre di Sicilia saranno i comici Ficarra e Picone. La regia del programma è di Gabriele Cipollitti, la fotografia di Vincenzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto.