Orvieto proclamato Comune gentile. La cerimonia della consegna delle chiavi della gentilezza ai 97 neonati nel 2022

Dalla scuola all’accoglienza ai nuovi nati, Orvieto sarà un “Comune Gentile”. La proclamazione avverrà giovedì 23 marzo alla Sala Digipass della Biblioteca comunale “Luigi Fumi”, nell’ambito della “Giornata della Gentilezza 2023” organizzata dall’assessorato alla Gentilezza in collaborazione con il Movimento Italia Gentile, promosso dall’Organizzazione di volontariato My Life Design, e l’associazione Cor et Amor promotrice del progetto “Costruiamo gentilezza”.

Orvieto, i progetti delle scuole

La prima parte della giornata, a partire dalle 10, sarà dedicata ai progetti per Orvieto Gentile proposti e realizzati dalle scuole della città. Dopo l’introduzione del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e dell’assessore alla Gentilezza, Alda Coppola, interverrà Valeria Pompili, responsabile dei progetti educativi della My Life Design ODV e coordinatrice del progetto Scuola Gentile, per parlare di “Scuola gentile: sapere, saper essere e saper fare per un’educazione alla gentilezza”. Successivamente saranno presentati i progetti delle scuole: “Momenti di gentilezza” a cura degli Asili nido comunali Arcobaleno, Girotondo e Pane e Cioccolata, “Effetto Farfalla, come un piccolo gesto può avere effetti incredibili” realizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Ciconia, “Semi di gentilezza” proposto dalla 3C della Scuola Primaria “Sette Martiri” di Ciconia, “Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso” della 3B del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’istruzione superiore Artistica Classica e Professionale, e “Ricucire i ponti” e “Arte accessibile” sperimentati dall’Istituto d’istruzione superiore Scientifico e Tecnico “Majorana-Maitani”.