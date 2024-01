Orvieto, offese a meccanico con bombolette spray: due giovani denunciati - Tuttoggi.info

Carabinieri di Orvieto denunciano due giovani per deturpamento e imbrattamento: si tratta di un 25enne e un 27enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno denunciato per il reato di concorso in deturpamento ed imbrattamento di immobili due giovani del posto, rispettivamente di 25 e 27 anni, entrambi gravati da precedenti. La notte del 7 gennaio, i due avevano imbrattato con bombolette spray i muri perimetrali di un’officina di Orvieto Scalo con scritte denigratorie nei confronti del titolare, replicando alcune frasi offensive anche sulle pareti di un condominio ubicato a breve distanza dall’attività commerciale.

La notte del 10 gennaio l’azione vandalica veniva ripetuta ma, questa volta, il titolare dell’officina si è accorto della presenza dei malfattori, segnalandola al 112 e permettendo il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che intercettato ed identificato quattro giovani. Grazie alla successiva acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza esistenti in zona, i militari raccoglievano elementi gravemente indiziari nei confronti di due di essi, ritenuti autori materiali degli imbrattamenti: si tratta di due giovani del posto già noti alle forze dell’ordine ed assurti recentemente agli onori delle cronache per aver compiuto alcuni danneggiamenti che avevano turbato l’opinione pubblica orvietana. Per i due è così scattata una nuova denuncia all’Autorità Giudiziaria.