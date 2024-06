Orvieto, Nicola Piovani al Mancinelli per il Festival della Piana del Cavaliere - Tuttoggi.info

Orvieto, il premio Oscar Nicola Piovani sul palco del Mancinelli come direttore e compositore con l'orchestra Calamani

L’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Nicola Piovani sabato 7 settembre alle ore 21 inaugurerà l’VIII edizione dell’Orvieto Festival della Piana del Cavaliere, in programma quest’anno dal 5 al 15 settembre, con il concerto di apertura Tre Fenomeni, realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival.

Tre Fenomeni è una raffinata trama di rimandi musicali, dove i celeberrimi brani di Antonio Vivaldi, La Tempesta di Mare, La Notte e Il Gardellino, si uniscono a tre originali e nuove composizioni, loro ispiratesi, per flauto e piccola orchestra scritte da Nicola Piovani: Tsunami, Eclissi Lunare e La Tortorella. Piovani ha composto tre concerti che mantengono lo stesso organico, le stesse tonalità di partenza e durate dei brani fratelli più famosi, concedendosi qualche piccola deroga.

Nelle sue composizioni il virtuosismo vivaldiano viene esaltato, non come strumento per coprire un vuoto di idee, ma come ghirigoro atletico capace di raccontare e veicolare i contenuti emotivi intrinsechi alle composizioni.

Una collaborazione di pregio, dunque, che porterà sul palco del Mancinelli il Premio Oscar Nicola Piovani, nella doppia veste di direttore e compositore, insieme all’Orchestra Calamani, insignita del Premio Abbiati per l’esecuzione di Neroli, concerto per violino e orchestra della giovane e talentuosa compositrice svedese Lisa Streich, che l’Orchestra ha eseguito, come prima esecuzione in Italia, il 14 aprile 2023 proprio al Teatro Mancinelli di Orvieto, in cui l’Orchestra è residente.

Grazie alla maestria dell’Orchestra Calamani, al flauto solista di Massimo Mercelli e alla direzione di Nicola Piovani, Tre Fenomeni si configura come un omaggio alla natura e a un grande artista del passato, la cui modernità risulta ancora oggi sconcertante.