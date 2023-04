Orvieto, lavori di manutenzione sulla rete idrica giovedì 6 aprile - Tuttoggi.info

Giovedì 6 aprile, a Orvieto, lavori di manutenzione sulla rete idrica: le zone interessate dall'intervento.

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Orvieto.

Giovedì 6 aprile, dalle 9 alle 14, il cantiere interesserà Via del Fosso, Via Sette Martiri (dal civico 76 al civico 96) e Via Monte Terminillo.