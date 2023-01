Orvieto, in un anno oltre 9mila multe | Il bilancio della Polizia Locale - Tuttoggi

Furti sventati

“Oggi abbiamo un’ampia copertura delle principali piazze e vie del centro storico – spiega la comandante della Polizia locale di Orvieto, tenente colonello Alessandra Pirro – e questo ci ha consentito di essere di determinante supporto alle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto di vari reati. In tutti i principali episodi che si sono verificati in città, infatti, l’ausilio delle telecamere ha consentito agli inquirenti di individuare i responsabili. Penso all’automobilista che ha investito una persona a Bardano ed è scappato, allo sventato furto sempre nella zona dell’area industriale, allo sventato furto a Ciconia con i responsabili che sono stati inseguiti nelle vie del centro storico, agli atti vandalici e all’abbandono di rifiuti lungo corso Cavour fino a una recente rissa in piazza Cahen e soprattutto all’imbrattamento delle mura del Duomo a maggio scorso”.

Varchi elettronici

Il rinnovamento e miglioramento delle attrezzature tecnologiche ha interessato anche le telecamere della zona a traffico limitato. Con la sostituzione degli ultimi due varchi elettronici di Corso Cavour / Teatro Mancinelli e Corso Cavour /Piazza della Repubblica, tutto il sistema elettronico di controllo della ztl ora utilizza il nuovo sistema di rilevamento di infrazioni P@sri 4.0 per la verbalizzazione dei transiti irregolari. “Nel 2023 – prosegue la comandante – l’obiettivo è di installare una nuova telecamere in via Soliana/Piazza Duomo a tutela dell’area pedonale a ridosso della Cattedrale ma anche procedere a una digitalizzazione del rilascio dei permessi”.

Sicurezza stradale

Sul fronte della sicurezza stradale, dopo gli anni contraddistinti dalle limitazioni agli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria, anche il numero degli incidenti sta tornando ai livelli pre-pandemia. Nel 2022 sono stati 68 gli incidenti rilevati dalla Polizia locale di Orvieto (nel 2019 erano stati 59) di cui 27 senza feriti e 41 con feriti, 47 si sono verificati nel centro abitato e 21 fuori dal centro abitato. “Sulla sicurezza stradale – spiega ancora la comandante Pirro – l’amministrazione comunale sta investendo su alcuni interventi strutturali, come l’adeguamento e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali, ma anche sul versante della prevenzione e dell’educazione. In questo contesto si inserisce il progetto ‘A Scuola di sicurezza stradale’, il percorso educativo promosso dalla Polizia locale del Comune di Orvieto d’intesa con gli assessorati al Traffico, Sicurezza urbana e Scuola e le Direzioni didattiche delle scuole della città. Il nostro personale ha tenuto delle vere e proprie lezioni nelle singole classi per far comprendere ai bambini le problematiche e la pericolosità della strada ma anche per far conoscere i compiti svolti dagli agenti della Polizia locale, figure costantemente impegnate nell’osservanza del rispetto delle regole necessarie per garantire la sicurezza e che trovano nel Codice della Strada indiscusso corollario e sede di raccolta fondamentale. A queste lezioni è seguito un concorso con cui gli studenti sono stati impegnati nella realizzazione di una campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale presentata in occasione dell’iniziativa Motor Style Show”.

Multe e sanzioni

Riguardo agli altri dati salienti delle attività svolte dalla Polizia locale, nel 2022 sono stati 9.030 i verbali del Codice della Strada elevati (nel 2021 erano stati 8.780) di cui 4.759 per la ztl e 3.179 per divieti di sosta. Sono state invece 570 le infrazioni rilevate con l’autovelox nei 53 controlli programmati effettuati sulla Strada Provinciale 56 e sulla Strada Provinciale 44, 650 complessivamente i punti decurtati dei quali 50 relativi ai neopatentati. “Ringrazio la comandante Pirro e tutto il personale della Polizia locale – afferma l’assessore alla Polizia locale, Carlo Moscatelli – per il grande lavoro svolto anche in questo ultimo anno in cui, oltre all’attività ordinaria, hanno garantito il supporto e l’assistenza alle numerose manifestazioni e iniziative che si sono svolte in città. Questo anche a fronte di un organico che, dopo aver garantito il necessario turn over, ha bisogno di essere incrementato e per questo nel 2023 è prevista l’assunzione di due nuovi agenti”. “Gli investimenti sulla sicurezza urbana e la capacità della dirigenza della Polizia locale di aver intercettato i fondi necessari per la videosorveglianza – commenta l’assessore alla Sicurezza urbana, Gianluca Luciani – hanno centrato gli obiettivi che questa amministrazione comunale si era data per rendere la nostra città più sicura e il determinante contributo alle attività delle forze dell’ordine lo testimonia”.



Domani, 20 gennaio, in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, l’assessore Carlo Moscatelli e il comandante della Polizia locale, Alessandra Pirro, parteciperanno in rappresentanza del Comune di Orvieto alla cerimonia regionale in programma alle 10 alla Cattedrale di Terni.