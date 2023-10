Orvieto, in Piazza Duomo i finalisti della Castellana dei record - Tuttoggi.info

Alla 50^ Cronoscalata della Castellana sono iscritti addirittura 6 campioni italiani, capeggiati da Simone Faggioli, Il pluricampione fiorentino, 17 volte Tricolore.

Lo scenario più celebre di Orvieto è ponto per la Cronoscalata della Castellana: venerdì 13 ottobre alle 19.00 sfileranno nella cornice di fama mondiale in Piazza Duomo i finalisti dell’ambita serie nazionale cadetta promossa da ACI Sport.

La sfilata dei migliori interpreti delle cronoscalate tricolori non sarà l’unico evento della giornata inaugurale dell’evento: dalle 9.00 alle 17.00, infatti, sono in programma le classiche operazioni preliminari del weekend, ovvero verifiche sportive e tecniche: le prime in Sala Corsica (Via degli Aceri, 25), le seconde presso il piazzale in Via dei Faggi, sempre nella zona di Ciconia, non lontano dal Centro polifunzionale Fanello, che in Via dei Cedri ospita il quartier generale della manifestazione, sempre organizzata dall’asd La Castellana Orvieto in partnership con l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del territorio.

Le giornate del 14 e del 15 ottobre

Sabato 14 ottobre, a partire dalle 8.30, si accenderanno i motori per le due salite di prova lungo i 6190 metri che sulla SS79 collegano San Giorgio all’arrivo, nei pressi di Colonnetta di Prodo. Domenica 15, invece, sempre alle 8.30 la partenza di gara 1 e di gara 2, con la diretta televisiva e streaming su ACI Sport TV (Sky 228).

Fra i piloti di casa, Michele Fattorini, che sarà al volante di una Osella Pa2000 Honda, mentre il giovane tuderte Daniele Filippetti tornerà sulla Ligier Js51 Honda in gruppo CN; l'eugubino Gianni Urbani sarà in gara su Osella Pa21 (come il laziale campione italiano Alberto Scarafone) e Filippo Ferretti su Wolf di gruppo E2Ss.