Orvieto, il modello Cittaslow studiata dalla Francia - Tuttoggi

Il viaggio di studio di un gruppo di studenti dell’Università di Parigi-Est guidati dal loro docente Prof. Christian Le Fevre responsabile del Master di Sviluppo del territorio nella Scuola di scienza del territorio (École d’Urbanisme de Paris www.eup.fr) è previsto per i primi di Marzo 2020.

Cittaslow International HQ insieme al Comune di Orvieto organizzeranno per l’occasione per gli studenti e docenti francesi un seminario di tre giorni dove verranno presentati i progetti della Rete Cittaslow e della Città di Orvieto che avranno come tema principale le strategie di sviluppo ecosostenibile della città e del suo territorio.



Il corso del ciclo di studi universitari denominato” M2 Sviluppo e Territori: risorse, politiche e strategie”, offre ai ricercatori e studenti una formazione generale, interdisciplinare e applicata allo sviluppo di territori e città nei loro diversi aspetti. L’obiettivo è fornire un quadro di riferimento concettuale e un know-how operativo per l’attuazione coordinata di azioni pubbliche e/o private nei e con i territori. Collegare l’analisi strategica e le domande di sviluppo territoriale al progetto, alla pianificazione e alla programmazione locale, per assicurare un futuro di qualità alle comunità urbane e rurali.