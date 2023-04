Orvieto, il 25 aprile torna al gara podistica “Memorial Luca Coscioni”

A Orvieto la 13esima edizione del "Memorial Luca Coscioni", gara podistica sulla distanza di 5 chilometri; la disciplina della circolazione.

Torna martedì 25 aprile 2023 ad Orvieto il “Memorial Luca Coscioni”. La manifestazione di atletica leggera, giunta alla 13esima edizione, è organizzata dall’Atletica Libertas Orvieto con la collaborazione dell’Associazione “Luca Coscioni – Per la libertà di ricerca scientifica”, del Comune di Orvieto, della Fidal Umbria e del Comitato regionale Umbria del Coni. L’iniziativa è intitolata al ricercatore e atleta orvietano scomparso nel 2006.

Il percorso: una gara omologata Fidal valida per il Campionato regionale Assoluti e Master

Per il terzo anno consecutivo il “Memorial Coscioni” si svolgerà sulla distanza di 5 chilometri: una gara podistica su strada nazionale, omologata Fidal, valida per il Campionato regionale Assoluti e Master. Confermato il percorso: partenza alle 10.00 da La Svolta, nei pressi dello stadio “Luigi Muzi”, per poi procedere verso via dei Tigli, quindi Ponte Pertini, complanare, Ponte dell’Adunata e di nuovo via dei Tigli per raggiungere il traguardo all’interno dello stadio. Già 70 gli iscritti, ma sarà possibile iscriversi fino alla mattina della gara.

Da Simon Kibet Loitanyang a Emily Cheroben: tutti gli atleti di maggiore interesse

Tra gli atleti di maggiore interesse il keniano Simon Kibet Loitanyang (UP Policiano Arezzo Atletica), detentore del record sul tracciato fissato lo scorso anno (14’21’’), l’atleta del Burundi Leonce Bukuru (Cosenza K42). Tra gli italiani Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno), Pasquale Roberto Rutigliano (Bitonto Runners), Emiliano Catullo (Tirreno Atletica Civitavecchia), gli orvietani Gabriele Frescucci e Alessio Buraccioni (Atletica Libertas Orvieto). Fra le donne, invece, occhi puntati su Emily Cheroben, keniana dell’Atletica Castello, Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia, e Valeria Pedetti dell’Atletica Libertas Orvieto.

Oltre ai premi assoluti e di categoria anche due targhe speciali per il miglior atleta orvietano, uomo e donna, che saranno consegnate dal Panathlon Club di Orvieto.

Moscatelli: “La cosa fondamentale resta il ricordo di Luca Coscioni”

“Dal punto di vista sportivo – ha spiegato l’assessore allo Sport del Comune di Orvieto e presidente Fidal Umbria, Carlo Moscatelli – si tratta di una gara veloce che vede favoriti gli atleti kenyani ma può contare anche su una bella rappresentanza italiana. Confidavamo sul riconoscimento della gara come titolo nazionale Master ma la commissione quest’anno ha preferito Silvi Marina. Ci riproveremo il prossimo anno nell’attesa di riproporre la formula del meeting che negli scorsi anni ha portato a Orvieto grandi nomi dell’atletica e gare di livello che hanno fissato importanti record italiani.

“La cosa fondamentale – ha aggiunto – resta però il ricordo di Luca Coscioni. Lui era un maratoneta e questa corsa su strada è l’ennesimo omaggio che abbiamo voluto fargli”.

“Sono orgogliosa di aver avuto un figlio come Luca”

“Non come mamma ma come cittadina – ha concluso Anna Coscioni – sono orgogliosa di aver avuto un figlio come Luca che ha lasciato un segno indelebile e un messaggio incredibile”.

Interruzione della circolazione veicolare lungo il percorso

Per consentire il regolare svolgimento della gara podistica sulla distanza di cinque chilometri, il Settore Polizia locale e Mobilità ha emanato un’ordinanza di interruzione della circolazione veicolare lungo tutto il percorso della gara dalle 10 fino al termine della manifestazione. Nello specifico l’interdizione al traffico interesserà:– S.S.71 km. 36+600 loc. La Svolta alle ore 10.00;– S.S.71 Viale dello Stadio– Strada comunale Variante Ponte Pertini– S.S.71 Via Monte Peglia– S.S.71 Via dei Tigli– S.S.71 Viale dello Stadio